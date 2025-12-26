Integratore Sonno Vegan con Melatonina e Valeriana

🔥 Offerta Amazon
ZzzQuil Sleep Formula Vegan Sleep Supplement with Melatonin and Valerian Extracts, Chamomile and Vitamin B6, Fall Asleep Fast, 72 Gummy Tablets, Berry Flavour
Dormire Bene, Vivere Meglio
La vita è più bella quando si dorme bene. Tuttavia, a volte le preoccupazioni quotidiane possono tenerti sveglio tutta la notte. E, come per magia, queste notti insonni sembrano sempre capitare quando hai bisogno di tutta la tua energia per affrontare la giornata successiva.
ZzzQuil, il Tuo Alleato per il Sonno
Per questi momenti, abbiamo creato ZzzQuil Sonno, un integratore alimentare con melatonina che ti aiuta ad addormentarti velocemente* e a svegliarti riposato il giorno successivo**. Il nostro integratore non provoca sonnolenza al risveglio e non è dannoso.
Vantaggi Pratici
I nostri gummy sono:
- Vegani, grazie alla nuova formula a base di pectina
- Riciclabili, con un imballaggio che utilizza il 74% in meno di plastica rispetto al contenitore originale
- Facili da prendere, basta masticare 1 gummy 30 minuti prima di andare a letto
- Adatti a persone sopra i 12 anni, con almeno 6 ore di sonno
Ingredienti Naturali
Ogni gummy contiene:
- 1,0 mg di melatonina
- 5 mg di estratto di valeriana
- 5 mg di estratto di camomilla
- 5 mg di estratto di lavanda
- 1,4 mg di vitamina B6 (che corrisponde al 100% del fabbisogno giornaliero raccomandato)
Non lasciare che le notti insonni ti rovinino la vita. Prova ZzzQuil Sonno, l'integratore alimentare con melatonina e valeriana che ti aiuta ad addormentarti velocemente e a svegliarti riposato.
