Insulto transfobico all’ex tronista, la sua risposta è perfetta

Era il 2021 quando Andrea Nicole Conte si è seduta sul trono di Uomini & Donne raccontando a tutti la sua storia di transizione. Una storia che ha spinto numerosi transfobici frustrati a offenderla sui social e ad un insulto in particolare aveva già risposto per le rime. A domanda diretta “hai il pisello?” l’ex tronista aveva replicato: “amo ho il freezer pieno, fra gli spinaci ed il preparato per il soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata“.

Purtroppo passano gli anni (tre da quell’insulto), ma i transfobici rimangono. In questi giorni un altro utente ha infatti accusato Andrea Nicole Conte di avere “il manganello” e anche questa volta l’ex tronista ha dato una risposta perfetta. “L’unico manganello mi sa che è quello che ti ha colpito in fronte altrimenti non si spiega un commento così inutile e sgrammaticato” e ancora “Ciao Marco, quando hai finito di colorare nei bordi magari iniziamo con la grammatica“.

Andrea Nicole Conte su Instagram: “Come mi immaginavo da grande? Così come sono ora”

Tempo fa Andrea Nicole Conte ha scritto su Instagram questo:

“Se a 15 anni mi avessero chiesto come mi immaginavo da grande avrei risposto descrivendomi esattamente per quella che sono oggi, a distanza di tempo, con i miei pregi e difetti, le mie certezze ma anche le tante paure che mi hanno sempre spinta a migliorarmi e guardare avanti senza lasciare mai che le insicurezze si sfogassero e ripercuotessero sugli altri. Quando sai chi sei vedi le cose in modo diverso, più nitido, senza la necessità di focalizzarti sugli altri per cercare risposte che solo tu sei in grado di darti. Siamo la cosa più preziosa che abbiamo!”.