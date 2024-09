insulto a Kalinskaya, la fidanzata di Jannik

Il 7 settembre 2024, Nick Kyrgios ha riacceso la controversia attorno a Jannik Sinner, in vista della finale degli US Open contro Taylor Fritz. L’australiano, attualmente commentatore per ESPN e fermo per infortuni, ha lanciato un sondaggio su X (ex Twitter) contenente allusioni provocatorie nei confronti di Sinner. La polemica ha origine dal recente caso di doping che ha coinvolto il tennista italiano, risultando positivo al Clostebol, uno steroide anabolizzante, ma non ricevendo squalifica poiché l’inchiesta ha determinato che la positività fosse dovuta a contaminazione accidentale.

Kyrgios è stato particolarmente critico nei confronti di Sinner, chiedendo una squalifica di due anni e utilizzando i social per lanciare frecciatine che hanno infastidito i fan dell’azzurro. Nel sondaggio, propone un confronto tra i due tennisti, associando Sinner a simboli provocatori come un flacone e un guanto, alludendo così al presunto uso di sostanze dopanti. Le sue provocazioni hanno generato reazioni forti, inclusa una risposta da parte di un utente che ha postato una foto con Anna Kalinskaya, attuale partner di Sinner ed ex di Kyrgios. La reazione misogina di Kyrgios alla foto ha attirato critiche da parte di molti utenti, evidenziando il suo atteggiamento controverso.

Nonostante le provocazioni, Kyrgios ha anche espresso un’opinione sulla finale, affermando che Sinner sia il favorito, dopo averlo visto giocare bene contro Paul ma vulnerabile contro Draper. Ha sottolineato che Fritz deve coinvolgere il pubblico e avere una delle sue migliori giornate al servizio, poiché Sinner cercherà di imporre il proprio gioco e mantenere il controllo. Kyrgios ha riconosciuto la necessità per Fritz di sfruttare le opportunità che Sinner potrebbe concedere con i suoi punti di seconda battuta.

In conclusione, il comportamento di Kyrgios ha suscitato dibattiti accesi e polemiche nel mondo del tennis, mettendo in luce la rivalità tra i giocatori e le difficoltà personali legate a controversie come quella del doping. La finale, in programma per domani, promette di essere un evento ricco di tensione e aspettative.