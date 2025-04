Insulti sessisti contro di me

“’Tanto è una donna, trattiamola così’. Le immagini che vedete qui sotto non hanno bisogno di grandi spiegazioni. Sono solo una parte dei commenti, meme, fotomontaggi e insulti sessisti che negli ultimi giorni mi sono piovuti addosso”. Così scrive su Facebook la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, condividendo fotomontaggi e commenti offensivi.

“Mi hanno rappresentata con il dito medio alzato, ridotta a una caricatura con minigonna e scollatura. Qualcuno mi chiama ‘la rossettata’ o ‘lady tax’, in un intento di derisione. Ci sono anche insulti come ‘naso da Pinocchio’, oltre a volgarità e aggressività gratuita”. Proietti sottolinea che questo non riguarda solo lei, ma le giovani donne che aspirano a impegnarsi in politica e le loro famiglie. “Se questo è il prezzo che una donna deve pagare per esporsi, stiamo affrontando un problema serio”, afferma, evidenziando come questo tipo di linguaggio non venga mai usato per i colleghi uomini.

Proietti invita a riflettere sulla questione, sottolineando che, sebbene molte cose nella società non siano riparabili, il linguaggio può e deve cambiare. “Dobbiamo abbassare i toni e dare valore alle parole. È dalle parole che inizia la violenza e che si alimenta la cultura dell’odio”. Esprime la preoccupazione che il passaggio dalle parole ai gesti violenti, come i femminicidi, sia breve e inaccettabile. Conclude dichiarando di non fermarsi e di continuare a metterci la faccia per tutti coloro che hanno paura di farlo. Questo atteggiamento non deve essere tollerato.