Il giovane giocatore tesserato del Monregale Calcio protagonista di un video con affermazioni sessiste e razziste diventato nei giorni scorsi virale sui social non fa più parte del club calcistico. A darne notizia una nota della squadra cuneese in cui si legge che “in riferimento alla deplorevole vicenda la società, a seguito dell’acquisizione del parere legale e sentiti gli organi di governo della Federazione italiana gioco calcio-Lega nazionale dilettanti, Comitato regionale Piemonte comunica che il ragazzo verrà inserito nella lista di svincolo delle Norme organizzative interne federali. Pertanto – conclude la nota – dal prossimo 20 luglio il giovane non farà più parte della Monregale Calcio“.

