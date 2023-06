Insulti omofobi e sessisti agli artisti di Love Mi: offese per Annalisa, Orietta, Fedez e altri

Ieri da PiazzaDuomo a Milano è andato in onda su Italia 1 Love Mi ed è stato seguito da ben 1.669.000 telespettatori totalizzando il 12.2% di share in prima serata. Sul palco si sono esibiti moltissimi artisti, da Fedez e J-Ax, Lazza, Angelina Mango, ad Ana Mena con Fred De Palma e Tananai. Tutto è andato bene, peccato che oggi abbiano iniziato a circolare sui social dei video vomitevoli in cui diverse persone del pubblico riempiono di insulti i cantanti.

Insulti contro Annalisa, Orietta Berti, Matteo Romano, Mariasole Pollio e Fedez.

Le offese sono cominciate per Orietta Berti, che è stata attaccata per la sua età (come se questi cretini fossero vampiri oltre che cog***ni), poi insulti sessisti per Annalisa, colpevole di non aver letto dei cartelloni. Offese omofobe per Matteo Romano e il tutto condito anche da bestemmie, così random, per non farsi mancare niente. E come ciliegina sulla torta attacchi anche a Fedez, che è l’organizzatore dell’evento gratuito a scopo benefico.

Va specificato che si tratta di un gruppo di persone e che – ovviamente – certe schifezze non sono state condivise dal resto del pubblico. Certamente questi imbecilli sono la dimostrazione che anche le nuove generazioni non sono immuni da ignoranza, sessismo, maleducazione, omofobia, cattiveria.

Educate i vostri figli. Insegnategli a rispettare le donne e, in generale, chi è diverso da loro. Perché questo video è la premessa di un qualcosa di brutto, che prima o poi combineranno. #LoveMi pic.twitter.com/fkCyrDse1e — Fran Altomare (@FranAltomare) June 28, 2023

Il degrado della nuova generazione (non per tutti fortunatamente) 🤮 pic.twitter.com/ZB0FwxcOqZ — AMICI NEWS (@amicii_news) June 28, 2023

Insulti sessisti e omofobi al concerto #LoveMi: prese di mira Annalisa, Orietta Berti, Mariasole Pollio e Matteo Romano Un’altra brutta pagina per il nostro paese.pic.twitter.com/tbJDvUCUTZ — Boomerissima ⛱️ (@Boomerissima) June 28, 2023

Fedez e i ringraziamenti dopo Love Mi.

Dopo la fine del concerto Fedez ha ringraziato il pubblico e chi ha partecipato alla raccolta fondi: “Grazie di cuore per chi c’era, per chi ci ha seguito in tv e per chi ha contribuito ad aiutare tanti bambini che stanno affrontando un momento difficile della loro vita. – ha scritto il rapper su Instagram – Grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato e grazie Milano, vi voglio bene. Federico“.