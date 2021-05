William Lapresa e Andrea Fratino, due TikToker molto amati dai giovanissimi, sono stati vittime di un’aggressione a sfondo omofobo perché beccati in centro a Milano con lo smalto sulle unghie.

A parlare è stato William – che con suo fratello ha partecipato alla prima edizione de La Caserma – e che, nonostante sia etero, si è dovuto beccare alcuni insulti omofobi solo perché aveva lo smalto.

“Me ne sarei potuto stare tranquillo e far scorrere, ma sapete perché non lo faccio? Perché se non si inizia a denunciare pubblicamente queste cose, passerà il messaggio che è normale essere insultati per lo smalto, che è normale essere insultati perché si fanno i TikTok e che è normale ricevere insulti a caso”.

E ancora:

“E no! Non è normale! E avendo un pubblico di persone che mi segue e mi vuole bene, vi dico che nel 2021 non ho mai visto così tanta ignoranza, mai vista così tanta. Amici, se volete mettervi lo smalto o vestire da donna o fare qualsiasi cosa, fatela. Non permettete a delle persone di decidere per voi e non permettete che persone ignoranti possano sopprimere il vostro “IO”.”