Insulti in Aula: La Controversia tra la Consigliera Amadio e il Sindaco Salvetti

Clima teso in Consiglio comunale a Livorno tra il sindaco Luca Salvetti e la consigliera di Fratelli d’Italia, Marcella Amadio. Lo scontro, che è iniziato sui media, si è intensificato durante una seduta in aula, culminando in insulti da parte di Amadio nei confronti di Salvetti. Il sindaco, che potrebbe intraprendere azioni legali, ha interrotto la seduta a causa degli insulti ricevuti.

Da giorni, Salvetti e Amadio si scambiano accuse. La consigliera ha definito Salvetti il peggior sindaco di Livorno, mentre il sindaco ha criticato il suo approccio politico. La situazione è degenerata nel Consiglio, dove Amadio ha reagito a una battuta di Salvetti sui membri del gruppo FdI, provocando una reazione negativa del sindaco e portando ad ulteriori scambi accesi di parole.

Il contrasto ha anche portato all’intervento della polizia municipale, che ha raccolto testimonianze in vista di possibili denunce. Amadio ha respinto le accuse di insulti e ha affermato che le sue osservazioni erano generiche, mentre si dichiara sempre critica nei confronti della gestione di Salvetti.

Salvetti ha confermato l’intenzione di valutare una querela a causa delle offese subite, affermando che si sta consultando con l’avvocatura del Comune. La questione continua a sollevare dubbi sul comportamento del sindaco e sulla tensione tra le parti in causa, evidenziando un clima politico molto acceso a Livorno.