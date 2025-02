Insulti e violenze su anziani ospiti di una Rsa, le immagini

Sette persone sono state arrestate a Como per maltrattamenti e violenze sugli anziani ospiti di una Rsa. L’operazione, condotta dai carabinieri, è avvenuta al termine di un’indagine di sei mesi a seguito di un esposto presentato ad agosto. Il caso riguardava la Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, dove si segnalavano presunti maltrattamenti verso gli anziani dal 2022. Le indagini, coordinate dalla procura di Como, hanno raccolto testimonianze e prove video che hanno dimostrato violenze sistematiche, ormai divenute prassi lavorativa.

Gli operatori arrestati sono accusati di maltrattamenti in concorso, in particolare per condotte crudeli che hanno causato sofferenze morali e psichiche alle vittime, spesso anziane e non autosufficienti. Le violenze includevano percosse, ingiurie e denigrazioni, perpetrate su persone vulnerabili, molte delle quali allettate. In aggiunta, un’operatrice è stata accusata di esercizio abusivo della professione di infermiera, poiché priva di titoli riconosciuti.

Questa mattina, i carabinieri del Nas di Milano sono intervenuti per verificare la regolarità dei titoli abilitativi del personale sanitario e le condizioni igieniche della struttura, in accordo con la procura. L’operazione mira a garantire la tutela degli anziani e a ripristinare la legalità all’interno della Rsa.