Insulti e offese a due donne della tv: le loro risposte

Insulti, offese sessiste, misoginia, transfobia (come il caso dell’ex tronista Andrea Nicole Conte) e chi più ne ha più ne metta. Chi ha un briciolo di visibilità televisiva, purtroppo, sa che dovrà fare i conti anche con gli haters online. Odiatori seriali che spesso e volentieri, come in questo caso, lasciano commenti dispregiativi senza alcuna logica.

All’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulietta Cavaglià, un utente le ha scritto “Sei un uomo, tutta quadrata“; mentre a Jenny Guardiano di Temptation Island un altro utente le ha fatto sapere che il suo fidanzato Tony “aveva ragione sui vestiti, ti vesti come una putt4n4“.

Insulti e offese a Giulietta Cavaglià e Jenny Guardiano: le loro risposte

Insulti a cui le due hanno voluto dare risalto rispondendo per le rime. “Che uomini frequenti? Chiedo per un’amica“, “Era da un po’ che non mi sfogavo sotto i commenti devo dire“, ha scritto Giulietta Cavaglià. “In realtà lui aveva ragione sul fatto che la cattiveria risiede esclusivamente negli occhi di chi guarda“, la risposta di Jenny Guardiano, che ha poi aggiunto: “Questa purtroppo non cesserà mai di esistere e non possiamo basare la nostra intera vita su ciò che pensa la gente triste e frustrata come te. E’ assurdo come nel 2024 si possa giudicare una persona dal modo in cui si veste. Finalmente sono felice e spero che questo messaggio possa rendere consapevoli più donne possibili. L’abito non fa il monaco“.