Insulti e Minacce: La Moglie di un Giornalista al Centro della Controversia

Andrea Stroppa continua il suo attacco ai giornalisti, focalizzandosi su Fabrizio Roncone del Corriere della Sera. Ha colpito Roncone nei suoi affetti, coinvolgendo la moglie con un post provocatorio su X. Il quotidiano ha espresso solidarietà a Roncone, definendo i metodi utilizzati da Stroppa come “inaccettabili”.

Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, accusa Il Corriere della Sera di attacchi prolungati nei suoi confronti. Ha dichiarato di essere inorridito dalla condotta di alcuni giornalisti, accusandoli di intimidire e screditare le persone. Nella sua critica, ha incluso la famiglia di Roncone, scrivendo un post diretto alla moglie del giornalista, in cui le suggerisce di aiutarlo, menzionando anche il suo lavoro con Invitalia. Inoltre, ha insinuato che le violenze verbali fossero legate all’alcol, suggerendo che ci siano modi per affrontare tali situazioni.

Il Corriere ha risposto notando che Stroppa ha evitato di rispondere alle accuse specifiche, limitandosi ad insultare i giornalisti senza fornire argomentazioni valide. Ha definito l’attacco alla moglie di Roncone come un approccio “mafioso”. Il quotidiano ha dichiarato che i suoi giornalisti non si lasceranno intimidire da tali comportamenti, e il comitato di redazione ha anche espresso supporto per Roncone, chiamando l’attacco di Stroppa un metodo diffamatorio e intimidatorio inaccettabile.