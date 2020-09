E’ stato identificato e denunciato dalla polizia postale l’autore degli insulti choc alla deputata Lucia Annibali. Lo scorso mese di febbraio, in seguito alla proposta di un emendamento al cosiddetto decreto ‘Milleproroghe’, Annibali è stata il bersaglio di numerosi insulti ed attacchi via social network. Tra i messaggi vi era anche quello pubblicato dall’utilizzatore di un falso profilo Facebook che affermava: “Luca Varani sei il mio mito. Onore e grazie a Luca Varani, hai fatto il tuo dovere da uomo per una misera infame”. Il riferimento è all’ex fidanzato della deputata, responsabile nel 2013 dell’aggressione con l’acido ai danni di Annibali.

