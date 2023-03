Insulet al posto di SVB Financial Group nell’S&P 500

– Insulet Corporation sostituirà SVB Financial Group nell’S&P 500 a partire dall’apertura delle negoziazioni di mercoledì 15 marzo. L’annuncio del gestore dell’indice arriva dopo che la Federal Deposit Insurance Corporation FDIC ha annunciato di aver portato SVB Financial Group in amministrazione controllata, e pertanto SVB Financial Group non è più idoneo per l’inclusione nel maggiore indice della borsa di New York.

Insulet, con sede nel Massachusetts, è un’innovativa azienda di dispositivi medici che ha l’obiettivo di semplificare la vita delle persone con diabete e altre condizioni attraverso la sua piattaforma di prodotti Omnipod.

Insulet ha chiuso il 2022 con entrate pari a 1,3 miliardi di dollari, in aumento del 18,8% rispetto al 2021 +22,5% a valuta costante e un utile netto di 4,6 milioni di dollari, rispetto all’utile netto di 16,8 milioni di dollari dell’anno precedente.

Foto: © Pavel Ignatov / 123RF