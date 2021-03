LA PANDEMIA ha messo in difficoltà tutti. Non solo gli operatori sanitari, i malati di Covid-19 ma ma anche pazienti fragili, come quelli affetti da insufficienza renale cronica, hanno dovuto far fronte a vari problemi pratici e un maggiore stress. Per sostenere medici e pazienti in occasione della Giornata mondiale del rene, che si celebra l’11 marzo, la Società Italiana di Nefrologia (Sin), insieme a varie istituzioni, ha raccontato in un incontro online, punti di forza e criticità nella gestione delle malattie renali e ha indicato cinque regole per i pazienti durante la pandemia. Inoltre è attivo il numero verde gratuito 800822515 messo a disposizione dalla Sin e dalla Fondazione Italiana del Rene per rispondere ai pazienti.

Covid e malattia renale

Circa 2,2 milioni di italiani, circa il 7%, soffrono di una malattia renale cronica, che porta progressivamente alla perdita della funzione dei reni e alla necessità di dialisi e trapianto. Alcuni sono già in dialisi o trapiantati e per loro il rischio di infettarsi e di avere forme gravi di Covid è maggiore. Secondo due indagini della Società Sin, presentate dal Presidente Piergiorgio Messa, per le persone in dialisi il rischio di contrarre il coronavirus risulta 5 volte più alto rispetto a quello della popolazione generale e la probabilità di andare incontro a decesso a causa del Covid sarebbe 10 volte maggiore. I dati mostrano anche che la dialisi domiciliare è stata associata a un minor numero di casi di coronavirus.

Le cinque regole d’oro

1. Vaccinarsi

Anche per questo, spiegano gli esperti, vaccinarsi per questi pazienti è ancora più importante e l’Italia è il primo paese al mondo che si è battuto e che ha ottenuto la priorità nella loro vaccinazione. Già dalla prossima settimana, sottolineano gli specialisti, dovrebbero partire le vaccinazioni di questi pazienti in maniera coordinata sul territorio nazionale. I vaccini anti Covid sono oggetto della prima delle regole per i pazienti indicate dagli esperti, che rimarcano l’essenzialità di vaccinarsi non appena il vaccino sia disponibile.

2. Mascherine e distanziamento

La seconda indicazione riguarda la necessità di mantenere le precauzioni come le mascherine, il distanziamento e il lavaggio ripetuto delle mani anche dopo vaccinati.

3. Niente fai da te

Mentre la terza regola ricorda che bisogna evitare il fai da te: auto-somministrarsi farmaci non prescritti dal medico, magari per passaparola o perché trovati su internet, è un comportamento sempre sconsigliato.

4. Sempre in contatto con lo specialista

La quarta indicazione è quella di rimanere in contatto con il nefrologo, anche con una telefonata o con gli strumenti digitali oggi sempre più disponibili.

5. Gli stili di vita

Infine, l’ultima regola – ma non per questo la meno importante, anzi – riguarda gli stili di vita: anche nella pandemia bisogna muoversi e fare attività fisica, mangiare sano e come sempre raccomandato non fumare (o smettere di fumare quanto prima). La prevenzione come arma essenziale.