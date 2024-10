Insufficienza cardiaca a frazione di eiezione preservata

L’insufficienza cardiaca con frazione di eiezione conservata (HFpEF) è una forma complessa e diffusa di insufficienza cardiaca che colpisce in particolare le persone anziane e le donne. Questa condizione si manifesta quando il cuore ha difficoltà a riempirsi di sangue durante la fase di rilassamento, pur mantenendo una funzione di pompaggio normale. Come risultato, i pazienti avvertono sintomi debilitanti, come affanno e gonfiore. Si stima che l’HFpEF riguardi dal 43% al 46% dei pazienti con una frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) pari o superiore al 60%.

La diagnosi di HFpEF implica l’uso di ecocardiografie e la valutazione di biomarcatori cardiaci come il peptide natriuretico di tipo B (BNP) e la troponina. I trattamenti standard, che comprendono diuretici e beta-bloccanti, spesso si dimostrano poco efficaci, evidenziando la necessità di nuove opzioni terapeutiche. Tra queste, l’uso del mavacamten, un inibitore della miosina cardiaca, è emerso come promettente. Originariamente sviluppato per la cardiomiopatia ipertrofica, il mavacamten si è dimostrato capace di ridurre lo stress cardiaco nei pazienti.

Uno studio multicentrico noto come EMBARK-HFpEF ha esaminato l’efficacia del mavacamten su trenta pazienti con HFpEF. I partecipanti sono stati trattati per ventisei settimane con dosi crescenti e i risultati sono stati incoraggianti: si è osservata una significativa riduzione dei livelli di biomarcatori come NT-proBNP e troponine T e I. Inoltre, il 42% dei pazienti ha registrato un miglioramento nella classificazione NYHA, attestante la gravità dei sintomi di insufficienza cardiaca.

Tuttavia, alcune preoccupazioni emergono riguardo agli effetti collaterali, poiché tre pazienti hanno mostrato una temporanea riduzione della LVEF, richiedendo la sospensione del trattamento. Fortunatamente, non si sono verificati gravi complicazioni. Nonostante i risultati promettenti, è necessario condurre ulteriori studi per confermare l’efficacia e la sicurezza del mavacamten. Attualmente è in corso lo studio AURORA-HFpEF, un trial randomizzato di fase II, per approfondire il ruolo di questo farmaco nel trattamento dell’HFpEF.