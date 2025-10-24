17.2 C
Installatore/Manutentore Idraulico a Milano: Unisciti a un Team Innovativo!

Titolo lavoro: INSTALLATORE/MANUTENTORE IDRAULICO

Azienda: Eurointerim

Descrizione lavoro:
La posizione prevede l’assunzione di un installatore/manutentore idraulico, responsabile della manutenzione e installazione di impianti di climatizzazione e refrigerazione. È necessario possedere competenze sia nelle attività ordinarie che straordinarie di tipo idraulico, per garantire il corretto funzionamento degli impianti. Si richiede una formazione specifica nel settore e preferibilmente esperienza pregressa. Tra i vantaggi, è offerta un’opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico.

Località: Castelleone, Cremona

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:53:25 GMT

