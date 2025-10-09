15.9 C
Installatore Elettrico-Idraulico a Milano: Unisciti a un Team Innovativo!

Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: INSTALLATORE ELETTRICO- IDRAULICO

Azienda: Openjobmetis

Descrizione lavoro:
La risorsa sarà responsabile dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici e idraulici, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza. È richiesta una formazione adeguata nel campo elettrico o idraulico, con esperienza pregressa e abilità nel lavoro manuale. Completano il profilo buone capacità di problem solving e attitudine al lavoro di squadra. Tra i vantaggi offerti sono inclusi un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.

Località: Chieti

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:57:53 GMT

