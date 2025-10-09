Installatore Elettrico-Idraulico a Milano: Unisciti a un Team Innovativo!

Titolo lavoro: INSTALLATORE ELETTRICO- IDRAULICO



Azienda: Openjobmetis



Descrizione lavoro:

La risorsa sarà responsabile dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici e idraulici, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza. È richiesta una formazione adeguata nel campo elettrico o idraulico, con esperienza pregressa e abilità nel lavoro manuale. Completano il profilo buone capacità di problem solving e attitudine al lavoro di squadra. Tra i vantaggi offerti sono inclusi un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.



Località: Chieti



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:57:53 GMT

