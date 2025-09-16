Installation Engineer

Position: Laser Cutting and Bending Machine Installer

Role Description:

Siamo alla ricerca di un Installatore di Macchine per Taglio Laser e Piegatura per rinforzare il nostro team di Project Management e Installazione. Il candidato ideale si occuperà dell’installazione di macchine avanzate per il taglio laser e la piegatura, garantendo operazioni efficienti e sicure. È richiesta disponibilità a viaggiare frequentemente per installazioni fuori sede, in un lavoro a tempo pieno.

Requisiti:

Istruzione: Diploma in Meccanica, Elettronica o Meccatronica

Competenze Linguistiche: Inglese (minimo)

Esperienza: Pluriennale esperienza nell'installazione di macchinari o in un campo correlato

Competenze Tecniche: Buona capacità di leggere schemi tecnici e manuali, comprensione dei sistemi meccanici

Competenze di Leadership: Buone capacità comunicative e di leadership per lavorare in un team internazionale e interfacciarsi con i clienti

Competenze di Problem-Solving: Capacità di identificare e risolvere problemi rapidamente ed efficientemente

Soft Skills: Capacità di lavorare sotto pressione Forte impegno e dimostrazione di potenziale Apprendimento rapido Autonomia nel lavoro Buone capacità di leadership Ottima attitudine al problem-solving Flessibilità e adattabilità in ambienti eterogenei



Se sei interessato a far parte del nostro team, inviaci la tua candidatura!