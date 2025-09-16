21.3 C
Installation Engineer

Da StraNotizie
Position: Laser Cutting and Bending Machine Installer

Role Description:
Siamo alla ricerca di un Installatore di Macchine per Taglio Laser e Piegatura per rinforzare il nostro team di Project Management e Installazione. Il candidato ideale si occuperà dell’installazione di macchine avanzate per il taglio laser e la piegatura, garantendo operazioni efficienti e sicure. È richiesta disponibilità a viaggiare frequentemente per installazioni fuori sede, in un lavoro a tempo pieno.

Requisiti:

  • Istruzione: Diploma in Meccanica, Elettronica o Meccatronica
  • Competenze Linguistiche: Inglese (minimo)
  • Esperienza: Pluriennale esperienza nell’installazione di macchinari o in un campo correlato
  • Competenze Tecniche: Buona capacità di leggere schemi tecnici e manuali, comprensione dei sistemi meccanici
  • Competenze di Leadership: Buone capacità comunicative e di leadership per lavorare in un team internazionale e interfacciarsi con i clienti
  • Competenze di Problem-Solving: Capacità di identificare e risolvere problemi rapidamente ed efficientemente
  • Soft Skills:
    • Capacità di lavorare sotto pressione
    • Forte impegno e dimostrazione di potenziale
    • Apprendimento rapido
    • Autonomia nel lavoro
    • Buone capacità di leadership
    • Ottima attitudine al problem-solving
    • Flessibilità e adattabilità in ambienti eterogenei

Se sei interessato a far parte del nostro team, inviaci la tua candidatura!


