Instagram, Threads, Facebook e WhatsApp non funzionano

Mercoledì sera, i principali servizi di Meta, tra cui Instagram, Threads, Facebook e WhatsApp, hanno subito un’interruzione che continua a rendere difficile l’accesso a queste piattaforme. Gli utenti hanno segnalato, tramite il sito Down Detector, problemi significativi con l’accesso e la capacità di aggiornare i contenuti. Le piattaforme hanno smesso di accettare log-in nuovi e di pubblicare post.

Le segnalazioni di interruzioni sono iniziate nel tardo pomeriggio e, sebbene i servizi siano ripresi lentamente, non sono tornati completamente alla normalità. Down Detector ha inoltre notato che altri servizi, come AWS di Amazon e persino Reddit, hanno avuto difficoltà, suggerendo un problema più ampio che potrebbe coinvolgere la rete.

Su Threads, gli utenti non sono stati in grado di caricare immagini o aggiornare i propri feed. Instagram ha mostrato notifiche vuote, mentre su WhatsApp i messaggi hanno smesso di essere inviati, con l’icona del “orologino” a indicare che i messaggi non venivano recapitati. Anche la navigazione attraverso tutti i servizi appare piuttosto lenta e frustrante.

L’interruzione ha colpito una vasta gamma di utenti e ha generato confusione e frustrazione, specialmente poiché questi strumenti sono essenziali per la comunicazione quotidiana e per la condivisione di contenuti. La situazione ha fatto emergere la dipendenza crescente delle persone da questi servizi e il loro ruolo fondamentale nell’ecosistema digitale moderno.

Meta non ha ancora fornito dettagli ufficiali riguardo la causa di queste interruzioni, lasciando gli utenti senza informazioni chiare su quando la normalità possa riprendere. Nel frattempo, gli utenti continuano a cercare notizie sui social media riguardo eventuali aggiornamenti o risoluzioni del problema.

Questa interruzione serve anche a ricordare l’importanza di avere alternative e piani di emergenza per le comunicazioni online, dato che un guasto a uno dei principali servizi può influire notevolmente sulla vita quotidiana e sulle interazioni sociali delle persone. Le piattaforme colpite, essendo così interconnesse, hanno dimostrato quanto sia fragilmente intrecciata la rete di comunicazione globale.