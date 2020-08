Instagram Reels è ora disponibile in Italia. Ma come funziona?

Grazie ad Instagram Reels ogni utente che ha un account su Instagram può fare dei semplici filmati divertenti (identici a quelli di TikTok) direttamente dal proprio profilo. Ogni video ha una durata massima di 15 secondi e possono essere arricchiti con elementi come audio (originali e non..), immagini, stickers e quant’altro.

Bisogna selezionale ‘Reels’ nella parte inferiore della fotocamera di Instagram e tramite la schermata sarà possibile selezionare tutti gli strumenti messi a disposizione per la creazione di un Reel, appunto.

Audio: sarà possibile cercare una canzone dall’ampia libreria musicale di Instagram o aggiungere un audio originale, che una volta condiviso pubblicamente potrà essere utilizzato da altri utenti.

Cronometro e conto alla rovescia: utile per registrare i propri video senza l’utilizzo delle mani.

Effetti di realtà aumentata: sono gli effetti che già conosciamo, nati per le Instagram Stories, che ci permettono di indossare maschere e aggiungere elementi decorativi alla scena

Allinea: sarà possibile allineare i soggetti tra le clip del Reel, opzione utile per costruire transizioni fluide.

Velocità: anche la velocità di parte del filmato può essere variata, accelerata o rallentata, in base alle proprie esigenze.