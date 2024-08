Instagram prenderà in prestito una funzione da MSN Messenger: ecco quale

Nella giornata di ieri Instagram ha introdotto un’attesa funzione, ma a quanto pare l’applicazione di condivisione foto targata Meta è al lavoro per estendere le feature a disposizione degli utenti, e potrebbe prenderne in prestito una dall’ormai defunto MSN Messenger.

Secondo quanto riferito dal popolare ricercatore Alessandro Paluzzi sul proprio account ufficiale Threads, l’applicazione sarebbe al lavoro su una nuova funzionalità chiamata “Condividi da Spotify” che, come suggerisce il nome, consentirà agli utenti Instagram di collegare il proprio account a Spotify. In questo modo, nelle note di Instagram si visualizzerà in tempo reale la canzone che è in riproduzione su Spotify, proprio come avveniva ai tempi con MSN Messenger e le applicazioni musicali disponibili all’epoca.

Nello screenshot Paluzzi mostra la schermata delle impostazioni di questa feature: gli utenti avranno a disposizione la funzione “Condividi continuamente ciò che stanno ascoltando” e anche “interrompi la condivisione in qualsiasi momento”. Al momento questo sistema non è disponibile per nessun utente, ma non è da escludere che possa essere implementato a stretto giro.

Instagram proprio di recente ha introdotto la possibilità di inserire una canzone a scelta da visualizzare nella pagina principale del profilo, ed evidentemente vuole puntare ulteriormente sulla multimedialità ed in particolare sulla condivisione musicale.