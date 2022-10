Instagram, più pubblicità: anche sui profili, ma i creator ci guadagneranno

Meta ha annunciato che sul feed di Instagram degli utenti appariranno più annunci pubblicitari, e gli inserzionisti saranno in grado di pubblicare annunci direttamente sulla pagina Esplora così come nel feed dei profili. L’ennesimo cambio del social che è destinato ad alimentare malumori, che non accennano a far diminuire le critiche a Instagram dopo le recenti modifiche ai reel in salsa TikTok. Per non parlare della nuova home page, che suggerisce contenuti di chi non si segue e, appunto, è più carica di pubblicità che mai. Persino celebrity e influencer come Kylie Jenner e Kim Kardashian, tra le star più amate del social, hanno fatto un appello a Meta per far “tornare Instagram Instagram”. Grazie al nuovo sistema di sponsorship si vedranno le pubblicità non appena si apre il tab “Esplora”, senza bisogno di interagire con alcun contenuto. Questa funzione sta già per essere estesa a tutti gli utenti in tutto il mondo. Ancora più invadente la pubblicità sui profili: presto, quando scrollerete le immagini del profilo vostro o di un altro utente, queste saranno interrotte da post pubblicitari. I creator, spiega Meta, potranno guadagnare direttamente da questi spot sui loro feed personali, per il momento solo negli Stati Uniti.