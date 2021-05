Instagram in questi giorni sta facendo numerosi aggiornamenti e per questo motivo molti utenti si sono trovati disorientati, dato che tutte queste modifiche non stanno arrivando indistintamente a tutti gli utenti, ma un po’ alla volta senza un apparente filo logico.

Due grandi aggiornamenti sono: 1) una nuova postazione per inserire il link nelle storie per fare gli swipe up; 2) un nuovo metodo per caricare più contenuti multimediali in un unico post.

Instagram, i link: sparisce lo swip up

L’opzione per inserire il link non è più in alto nelle storie, ma sarà possibile inserire l’url che vogliamo far aprire tramite un widget che possiamo trovare in questa schermata al fianco di ‘Luogo’, ‘Menziona’, ‘Hashtag’ ecc… In questo modo per aprire il link gli utenti non dovranno più tirare su con il dito facendo swipe up, ma semplicemente premere il bottoncino “link” che appare sulla storia incriminata. Una modifica che ha scontentato un po’ tutti, influencer e utenti: in primis perché allunga i passaggi per inserire i link, e poi perché rende anche più scomodo al lettore aprirli, dato che il “bottone” può essere messo anche in posti della foto difficilmente raggiungibili con un dito.

Un nuovo metodo per caricare post multipli

Un altro aggiornamento riguarda i post che contengono più foto: se prima c’era una spunta da cliccare per avere questa opzione ora – per far apparire la possibilità di inserire altri contenuti media – dobbiamo selezionare la foto e tenerla premuta un paio di secondi. In questo modo tutti i post presenti nella nostra gallery del telefono diventano ‘cliccabili’ e sarà possibile creare il nuovo post.