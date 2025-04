Instagram: ecco come attivare la trascrizione dei messaggi vocali in italiano come su WhatsApp

Instagram ha introdotto la funzione di trascrizione dei messaggi vocali, simile a quella di WhatsApp, rendendo più accessibili le conversazioni nei DM (Direct Messages). Spesso ricevere note vocali è comune, ma ascoltarle in ambienti rumorosi o senza cuffie può essere complicato. Questa funzionalità consente di leggere i messaggi vocali piuttosto che ascoltarli, migliorando così l’esperienza utente.

La trascrizione avviene in modo automatizzato: quando ricevi un messaggio vocale, puoi attivare la trascrizione tramite un’interfaccia intuitiva. L’app ti informerà che è necessario condividere temporaneamente l’audio con i server di Meta, i quali utilizzeranno strumenti di intelligenza artificiale per elaborarlo e convertirlo in testo. Un disclaimer chiarisce che accettando la trascrizione, acconsenti alla condivisione dell’audio con Meta.

Una volta attivata la funzione, la trascrizione appare sotto il lettore del messaggio vocale nel thread della chat, consentendo una lettura immediata. Questo strumento è particolarmente utile per persone con problemi uditivi o per chi preferisce la lettura. La precisione della trascrizione dipende dalla chiarezza dell’audio; messaggi pronunciati chiaramente e senza rumori di fondo verranno trascritti con maggiore esattezza, mentre accenti marcati o registrazioni disturbate possono causare errori.

Per attivare la trascrizione, basta aprire l’app, accedere al proprio account, selezionare la chat contenente il vocale e toccare “Visualizza trascrizione”. Se è la prima volta che utilizzi la funzione, dovrai confermare di aver letto il disclaimer. La trascrizione apparirà in pochi istanti, sotto il messaggio vocale.