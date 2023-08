Instagram, da Cristiano Ronaldo a Chiara Ferragni: quanto vengono pagati i vip

Nonostante TikTok stia prendendo piede, Instagram resta la principale fonte di guadagno per tutti gli influencer. Da Cristiano Ronaldo a Chiara Ferragni, passando per Beyoncé, le sorelle Kardashian fino a Selena Gomez. I più grandi monetizzano centinaia di migliaia di dollari per ogni singolo tag e c’è anche chi oltrepassa abbondantemente il muro del milione.

A stilare la classifica è stato il portale HopperHq che ha scritto sostanzialmente che il più “ricco”, ovvero quello che potrebbe guadagnare di più con un singolo post è Cristiano Ronaldo, che vanta 442 milioni di follower. Lo segue Kylie Jenner (che di follower ne ha 338 milioni) e Lionel Messi, che su Instagram vanta 327 milioni di seguaci.

Dopo due calciatori e una regina dei reality al quarto posto troviamo una cantante, Selena Gomez (320 milioni), seguita dall’attore Dwayne Johnson (315 milioni). La classifica la chiudono alternandosi popstar e sorelle Kardashian come Kim, Ariana, Beyoncé, Khloe e Kendall.

Cristiano Ronaldo, 442,267,575 follower e 2,397,000 dollari a post

Kylie Jenner, 338,626,294 follower e 1,835,000 dollari a post

Lionel Messi, 327,954,875 follower e 1,777,000 dollari a post

Selena Gomez, 320,082,515 follower e 1,735,000 dollari a post

Dwayne Johnson, 315,999,932 follower e 1,713,000 dollari a post

Kim Kardashian, 311,685,198 follower e 1,689,000 dollari a post

Ariana Grande, 311,302,908 follower e 1,687,000 dollari a post

Beyoncé, 256,957,282 follower e 1,393,000 dollari a post

Khloé Kardashian, 243,609,638 follower e 1,320,000 dollari a post

Kendall Jenner, 237,977,121 follower, 1,290,000 dollari a post

Il primo italiano che appare nella lista è Khaby Lame (l’italiano che è stato il più seguito al mondo su TikTok) che dall’alto del suo 34esimo posto in classifica guadagnerebbe 317 mila dollari a post. Lo segue Chiara Ferragni che si trova all’82esimo posto. Per lei ci sarebbero 94 mila dollari ogni condivisioni. Il terzo e ultimo italiano in top100 è Gianluca Vacchi, 96esimo, con 78 mila dollari a post.

