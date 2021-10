Dal 21 ottobre gli utenti di Instagram possono postare direttamente dal loro computer foto e video di durata inferiore al minuto. Un aggiornamento atteso da chi naviga sulla piattaforma anche da desktop e che fa parte di una serie di nuove funzionalità lanciate dal social delle immagini questa settimana. Infatti Instagram consente ora agli iscritti di collaborare nella creazione di post e reel; di lanciare una campagna di raccolta fondi in maniera più veloce e immediata; e infine di sfruttare ancora di più la musica per realizzare contenuti coinvolgenti.

Foto e video da computer

La pubblicazione di post via pc è una novità di cui si parlava da tempo. La funzionalità era stata testata quest’estate su alcuni profili: parlando con TechCrunch, un portavoce della società aveva sottolineato il fatto che “molte persone usano Instagram dal loro computer” e per questo avevano deciso di fare alcune prove per “migliorare quell’esperienza”. Secondo la testata americana, è stata una decisione maturata probabilmente per un aumento degli accessi al social da computer registrato durante la pandemia.

Non è certo il primo tentativo di rendere più piacevole l’esperienza sul social network anche a chi è abituato a usare molto il pc. Nell’aprile del 2020, infatti, Instagram aveva lanciato la funzione Messaging per desktop, consentendo anche a chi naviga sulla piattaforma da computer di inviare e ricevere messaggi. Anche se nato come un servizio mobile first, quindi pensato e ottimizzato per gli smartphone, nel corso del tempo il social delle immagini ha cominciato a credere nelle potenzialità dell’interfaccia web: come se le due esperienze fossero complementari e in grado di garantire un maggior coinvolgimento dell’utente.

Le ricerche condotte dall’azienda hanno infatti rilevato una crescita nell’uso della versione desktop durante i giorni della settimana e le ore della mattina; e hanno anche mostrato che l’utilizzo via smartphone aumenta nelle ore pomeridiane e serali e durante i week end. Un andamento che ha confermato l’idea, maturata dalle interviste fatte agli utenti, che le persone vogliono prendersi delle piccole pause mentre svolgono i loro compiti a scuola o al lavoro. Inoltre, la società ha anche chiarito di non aver trovato prove che supportino la tesi secondo cui l’uso di Instagram attraverso il pc cannibalizza il coinvolgimento prodotto sul social via smartphone. “In realtà, è il contrario: gli utenti che usano tutte e due le interfacce, trascorrono più tempo su ciascuna di esse, rispetto a quelli che usano solo una delle due”, si legge in un articolo pubblicato sul sito del gigante tech.

Il maggior impegno a migliorare la versione desktop di Instagram si inserisce nel contesto dei cambiamenti che la pandemia ha determinato. Nel 2020 i lockdown e le restrizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 hanno favorito l’adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro e reso più digitali le nostre relazioni e conversazioni. E-learning e smart working sono diventati la regola, e il tempo libero trascorso online è cresciuto notevolmente. Anche per questo, l’accesso alle funzionalità di Instagram via desktop è diventato più importante. Tra le tre principali interfacce del social network (app su smartphone, internet da mobile e dal computer), la versione desktop è stata quella che è cresciuta di più in termini di utenti attivi giornalieri.

La funzionalità ‘collaborazioni’

Due utenti possono ora collaborare per realizzare post e reel, diventandone co-autori. In sostanza, un account può invitare un altro iscritto alla piattaforma a lavorare insieme per creare un nuovo contenuto. Se l’invito è accettato, tutti e due compariranno come autori del post o del reel: il contenuto sarà così visibile ai loro follower. Il post o il reel sarà presente su entrambi i profili e avrà un conteggio di like e visualizzazioni condiviso, così come sarà condiviso anche il thread di commenti.

Questa funzionalità è disponibile da martedì 19 ottobre anche se, come ricorda TechCrunch, era già presente su alcuni profili da qualche mese: la società infatti aveva effettuato alcuni test a livello globale ma su piccola scala lo scorso luglio.

Fundraiser Prompts

È la nuova funzionalità, disponibile da mercoledì 20 ottobre, che permette di creare una campagna di raccolta fondi in modo più semplice e immediato. L’aggiornamento consente di lanciare la raccolta grazie al tasto + presente nell’angolo in alto a destra dello schermo: cliccandoci sopra, è possibile selezionare un’organizzazione no profit e aggiungere la raccolta fondi direttamente in un post nel feed.

Lo scorso settembre, lo sviluppatore Alessandro Paluzzi aveva dato notizia di questo aggiornamento in un tweet, spiegando che Instagram stava lavorando sull’aggiunta di un’opzione ‘Fundraiser’ nel menu.

Superbeat e Dynamic/3D Lyrics

Sono due nuove funzionalità che permettono ai creatori di realizzare contenuti più coinvolgenti e inediti. Superbeat introduce effetti speciali nel reel al ritmo della musica scelta dall’utente in maniera intelligente e perfettamente sincrona. Dynamic e 3D Lyrics offrono invece la possibilità di aggiungere nuovi effetti al testo della canzone che appare sullo schermo. Una novità che segue il lancio di effetti interattivi e musicali da parte di TikTok lo scorso aprile: un segnale di quanto feroce sia la competizione tra i social per conquistare l’attenzione e favore del pubblico.

Questo aggiornamento, disponibile da giovedì 21 ottobre, permette di velocizzare l’editing dei video così da rendere la creazione e la condivisione dei reel ancora più semplice.