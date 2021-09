Instagram è un social network molto pudico, anzi, fin troppo pudico. Nella giornata di ieri, infatti, è stato rimosso un video di Tommaso Stanzani perché “il tuo post non rispetta le nostre linee guida della community” in quanto ci sarebbero degli “atti sessuali”.

Nel dettaglio il video rimosso è quello della coreografia che il ballerino di Amici ha realizzato insieme all’amica Martina Miliddi sulle note di Woman di Doja Cat. Video tutt’ora presente nel profilo Instagram di lei, ma non in quello di lui. Dimostrazione del fatto che il video non è stato rimosso di default da Instagram, ma semplicemente in seguito a delle segnalazioni.

Instagram, il video rimosso dal profilo di Tommaso Stanzani

Ecco il video incriminato:

Problemi con Instagram a parte, che fine hanno fatto Tommaso Stanzani e Martina Miliddi di Amici? La ballerina, che era stata segnalata come ipotetica concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, è tornata alla sua vita di prima. Lui, invece, ha strappato un contratto come primo ballerino per Battiti Live ed attualmente vive una storia d’amore con Tommaso Zorzi.

“Sono davvero felice di questo periodo che sto vivendo sotto ogni punto di vista sia in amore sia nella sfera professionale” – ha dichiarato Tommaso Stanzani al settimanale Novella 2000 – “Mi piace sempre essere focalizzato sul momento e viverlo, come del resto faccio sempre nella vita, senza pormi troppe domande su quello che accadrà dopo. Qual è il colore che più mi rappresenta? Decisamente il giallo è il colore che rappresenta al meglio questa fase della mia vita, che sta andando a gonfie vele sotto tutti gli aspetti. È il mio colore preferito, perché rappresenta il sole come la mia solarità e il mio essere sempre positivo nella vita”.