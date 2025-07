Instabilità meteo in arrivo: temporali e calo delle temperature

Oggi, 21 luglio 2025, il meteo preannuncia un significativo cambiamento atmosferico, con un fronte instabile in arrivo nel pomeriggio. Una saccatura proveniente dal Nord Europa porterà aria più fresca e condizioni di instabilità nella regione.

Al mattino si attende un cielo variabile, con schiarite più ampie nella Bassa. A partire dal pomeriggio, si prevede la possibilità di rovesci e temporali, alcuni dei quali potrebbero risultare intensi ma di breve durata. Il vento soffierà in modo moderato da sud. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 20 gradi durante le ore più fresche, con massime comprese tra i 29 e i 31 gradi.

In aggiunta, l’indice UV registrato oggi è pari a 7, considerato elevato. Questa misura indica un’intensa esposizione ai raggi ultravioletti, noti per il loro ruolo nella sintesi della vitamina D ma anche per i rischi associati a scottature e invecchiamento della pelle. Si consiglia, pertanto, di adottare precauzioni adeguate, come l’applicazione di prodotti solari, l’uso di occhiali da sole e cappelli, e di cercare ombra durante le ore centrali della giornata per limitare l’esposizione ai raggi nocivi.