Insta360 Ace Pro 2 8K Waterproof Action Cam 1/1.3″

Insta360 Ace Pro 2 Pack Standard 8K Waterproof Action Cam Co-Engineered with Leica, 1/1.3″ Sensor, Dual AI Chips, Superb in Low Light, Superior Audio
Scopri l’Insta360 Ace Pro 2 Pack Standard 8K Waterproof Action Cam Co-Engineered with Leica
Siamo entusiasti di presentarti la nuova Insta360 Ace Pro 2, una camera action rivoluzionaria co-progettata con Leica. Questo dispositivo è dotato di un sensore da 1/1.3″ e di una lente Leica Summarit, che offrono un’immagine di alta qualità con 13,5 stop di gamma dinamica e una dimensione dei pixel equivalente a 2,4 μm.
Pre-stazioni eccezionali
L’Insta360 Ace Pro 2 è dotata di due chip IA: uno dedicato alla riduzione del rumore e all’elaborazione delle immagini, e un altro da 5 nm per prestazioni potenti. Questo offre un potere di calcolo del 100% superiore rispetto alla Ace Pro. Inoltre, la modalità PureVideo ridisegna le immagini a bassa luce nelle riprese in azione, ora supportate fino a 4K 60 fps, mentre la riduzione del rumore delle immagini AI assicura dettagli nitidi in qualsiasi modalità.
Vantaggi pratici
Ecco alcuni dei vantaggi pratici dell’Insta360 Ace Pro 2:
-
- Immagini di alta qualità con 13,5 stop di gamma dinamica
- Prestazioni eccezionali a bassa luce con la modalità PureVideo
- Chip IA dedicati alla riduzione del rumore e all’elaborazione delle immagini
- Copertura anti-vento per un’alta qualità audio
- Stabilizzazione del flusso e mega-visualizzazione a 157°
- Schermo tattile direzionale da 2,5″ con densità di pixel aumentata del 70%
Acquista ora e cattura i tuoi momenti preferiti
Non perdere l’opportunità di catturare i tuoi momenti preferiti con l’Insta360 Ace Pro 2. Acquista ora e scopri una nuova dimensione della registrazione video. Con la sua tecnologia all’avanguardia e la sua facilità d’uso, questa camera action è perfetta per chiunque cerchi di catturare i propri momenti di avventura in modo professionale. Acquista l’Insta360 Ace Pro 2 oggi stesso e inizia a captare i tuoi momenti di gloria!
