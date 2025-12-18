Insta360 Ace Pro 2 8K Waterproof Action Cam 1/1.3″

🔥 Offerta Amazon

Insta360 Ace Pro 2 Pack Standard 8K Waterproof Action Cam Co-Engineered with Leica, 1/1.3″ Sensor, Dual AI Chips, Superb in Low Light, Superior Audio

Scopri l’Insta360 Ace Pro 2 Pack Standard 8K Waterproof Action Cam Co-Engineered with Leica

Siamo entusiasti di presentarti la nuova Insta360 Ace Pro 2, una camera action rivoluzionaria co-progettata con Leica. Questo dispositivo è dotato di un sensore da 1/1.3″ e di una lente Leica Summarit, che offrono un’immagine di alta qualità con 13,5 stop di gamma dinamica e una dimensione dei pixel equivalente a 2,4 μm.

Pre-stazioni eccezionali

L’Insta360 Ace Pro 2 è dotata di due chip IA: uno dedicato alla riduzione del rumore e all’elaborazione delle immagini, e un altro da 5 nm per prestazioni potenti. Questo offre un potere di calcolo del 100% superiore rispetto alla Ace Pro. Inoltre, la modalità PureVideo ridisegna le immagini a bassa luce nelle riprese in azione, ora supportate fino a 4K 60 fps, mentre la riduzione del rumore delle immagini AI assicura dettagli nitidi in qualsiasi modalità.

Vantaggi pratici

Ecco alcuni dei vantaggi pratici dell’Insta360 Ace Pro 2:

Immagini di alta qualità con 13,5 stop di gamma dinamica Prestazioni eccezionali a bassa luce con la modalità PureVideo Chip IA dedicati alla riduzione del rumore e all’elaborazione delle immagini Copertura anti-vento per un’alta qualità audio Stabilizzazione del flusso e mega-visualizzazione a 157° Schermo tattile direzionale da 2,5″ con densità di pixel aumentata del 70%



