I robot stanno lassù, a 50 metri d’altezza, tutto il giorno, sotto al sole, la pioggia, il vento forte. Sono quattro, due per lato, stanno lassù, appesi all’esterno di ponte San Giorgio, e aspettano. Aspettano che sia il momento e poi escono dai loro alloggiamenti, entrano in azione e si mettono al lavoro. Un po’ come Goldrake e Mazinga Z, che quando c’era bisogno uscivano dalla loro base segreta e si davano da fare. Diversamente da Goldrake e Mazinga, non sono opere della fantasia ma dell’ingegno dell’Istituto italiano di Tecnologia di Genova, poi realizzati dal gruppo Camozzi su commissione di Seastema e Cetena.

E però, proprio come Goldrake e Mazinga, hanno un compito importante: salvare le nostre vite e soprattutto impedire che succeda di nuovo quanto successo alle 11.36 del 14 agosto 2018, quando il viadotto Morandi, quello che attraversava il Polcevera prima del San Giorgio, è crollato su stesso provocando la morte di 43 persone. Così, all’improvviso. Senza che nessuno se l’aspettasse. Oggi non potrebbe più accadere: “I nostri robot avrebbero capito, magari non quel giorno o il giorno prima, ma sicuramente nei mesi e negli anni precedenti, che c’era qualcosa che non andava, che c’erano anomalie e oscillazioni”, ci ha detto Ferdinando Cannella, responsabile del Laboratorio di Robotica industriale dell’Iit e a capo del team di appena 3 persone che da novembre 2018 ha lavorato alla progettazione di queste raffinatissime macchine, praticamente uniche al mondo.

I robot montati all’esterno di ponte San Giorgio

Due robot per due lavori diversi

I robot sono due (per lato) perché hanno due compiti diversi, sono tutti di colore giallo acceso, hanno struttura di fibra di carbonio, quando sono in funzione percorrono il ponte su binari e pesano ognuno circa 2,5 tonnellate. Come un grosso Suv, più o meno.

Quello che sta sopra è Robot Wash: ha 56 ruote, è alto oltre 3 metri e mezzo e lungo quasi 8 e come dice il nome, si occupa della pulizia. Di che cosa? “Delle barriere antivento di vetro, che devono restare pulite soprattutto per ragioni estetiche – ci ha spiegato Cannella – e dei pannelli solari che forniscono al ponte l’energia di cui ha bisogno”. Per l’illuminazione? “Sì, ma non solo: alimentano anche l’impianto di condizionamento e deumidificazione del cassone che sta sotto l’asfalto”. Il cassone fa parte della struttura portante del viadotto: è fatto di acciaio e mantenerlo alla giusta temperatura e al giusto grado di umidità lo rende meno sensibile al passare del tempo, alle intemperie e al salino. Robot Wash è anche sostenibile: i suoi sensori gli permettono di valutare quando e quanto intervenire su ogni singolo pannello e l’acqua usata per i lavaggi arriva dalla pioggia, che viene raccolta per questo; non solo: in periodi particolarmente secchi (e dunque di carenza d’acqua nei serbatoi) è in grado di soffiare aria compressa per pulire le superfici.

Sotto di lui c’è Robot Inspection, forse il più importante dei due: ha 82 ruote che gli permettono di muoversi su due assi, è largo oltre 7 metri ed è equipaggiato con un braccio mobile che può estendersi per circa 17 metri, così da poter arrivare al centro del ponte. È dotato di fotocamere ad alta risoluzione e sensori e può essere arricchito con telecamere a infrarossi o 3d per controllare tutto il viadotto, da cima a fondo, da ogni angolazione possibile, alla ricerca di ruggine, crepe, gonfiori, qualsiasi anomalia o segno di deterioramento.

Nella pancia del ponte: la tecnologia usata per monitorare il San Giorgio

Quattro robot progettati dall’Iit, oltre 250 sensori, telecamere e centro di controllo per impedire che succeda di nuovo quello che è successo il 14 agosto 2018, con il crollo di ponte Morandi

Nella pratica: come funziona il robot per il monitoraggio

Insieme con le due macchine ci sono gli oltre 250 sensori fissi installati da Cetena, sensibili a vibrazioni e movimenti longitudinali, trasversali o di inclinazione, ma Robot Inspection può fare molto di più, avendo la possibilità di muoversi avanti e indietro lungo il ponte. Cannella ha spiegato a Italian Tech che non è ancora entrato in funzione, perché la sua operatività dipende da Autostrade per l’Italia, che da oltre un anno ha in gestione il San Giorgio e ancora deve stabilire il calendario di manutenzioni e monitoraggi, ma ha comunque già percorso “decine di chilometri sul viadotto, sia durante la fase di collaudo sia per farne la scansione completa e la mappatura”. A che cosa serve? “È quello che in gergo si chiama punto zero, il modello di riferimento con cui confrontare le successive scansioni per capire se qualcosa non va”.

Funzionerà così: quando ha il via libera da un operatore umano, il robot inizia a muoversi lungo il ponte in maniera completamente autonoma, da un lato e dall’altro, scattando circa 25mila fotografie. Impiega più o meno una settimana, non perché sia lento ma perché è attento: per fare il suo lavoro per bene gli servono buone condizioni di luce e di visibilità e se non ci sono (perché è notte, perché piove molto forte, perché è nuvoloso) si ferma e aspetta. Terminato il monitoraggio, il robot confronta il risultato della sua ispezione con la scansione iniziale, il modello di riferimento: controlla punto per punto, ogni punto in cui ha scattato una foto, e poi valuta se va tutto bene. Valuta da solo, grazie alla cosiddetta pattern analysis: l’intelligenza artificiale gli permette di capire se quell’ombra che si vede in quel punto può nascondere un problema o è solo dovuta a una nuvola, se l’oscillazione che ha percepito è sintomo di qualcosa di più grave o legata al vento, che in val Polcevera arriva a soffiare anche oltre i 50 all’ora, e così via.

Insomma, è una IA che fa quello che le IA sono molto brave a fare: analizza un’enorme quantità di dati e sfoglia decine di migliaia di fotografie, mandando ai colleghi umani solo quelle che secondo lei avrebbero bisogno di approfondimento. Sono poi loro che decideranno se l’approfondimento sia necessario, se montare su Robot Inspection le telecamere di cui si diceva prima (infrarossi e 3d) e fargli fare un altro passaggio proprio nei punti interessati.

Il futuro e la tecnologia affidabile

È impossibile capire con precisione quanto sia costato tutto questo, quanto costerebbe replicare altrove un sistema del genere (“nell’ordine dei milioni di euro”, ci hanno detto dall’Iit), però si può sapere che cosa serve per mantenerlo operativo: un mega computer, quantità infinite di Ram e processori dalle capacità di calcolo inimmaginabili? Macché: “Per fare tutto bastano computer assolutamente normali – ci ha confessato Cannella – Sono potenti, ma sono macchine accessibili a tutti, come quelle che ognuno di noi potrebbe comprare in qualsiasi negozio di elettronica”. Perché? “Abbiamo progettato questa tecnologia perché sia più semplice possibile, perché hardware e software siano soprattutto affidabili: è inutile programmare monitoraggio e manutenzione se poi quando è il momento di farli… le macchine che dovrebbero farli sono in manutenzione”. Tutta questa semplicità non deve stupire: “Del resto, il computer che ci ha portati sulla Luna era praticamente una calcolatrice”, ha ricordato Cannella a Italian Tech con un sorriso.

Né tutta questa semplicità si tradurrà in poca efficacia, anzi: “Tre, quattro, cinque anni fa, i nostri robot sarebbero stati in grado di vedere le fessurazioni nel cemento, attraverso cui può entrare acqua (che hanno probabilmente contribuito al cedimento del Morandi, ndr)”, ha ribadito Cannella al termine della nostra chiacchierata. Più importante ancora: “Queste macchine sono un laboratorio a cielo aperto, possono servire da esempio per altre infrastrutture, possono essere usate in tutto il mondo, anche per altri scopi, anche per aiutare gli operai nei lavori pesanti (possono sostenere sino a a 80 kg, ndr), sono una dimostrazione pratica di come funziona la raccolta dei dati e la loro elaborazione attraverso le intelligenze artificiali”.

Sono un esempio di che cosa ci riserva il futuro in questo campo e di come la tecnologia possa aiutarci a vivere meglio, e pure più sereni. E pazienza se Wash sembra un canarino sovrappeso e Inspection è lungo e curvo come una banana gigante: l’importante è che facciano bene il loro lavoro.