Insonnia in Italia: Prevalenza e Rischi per la Salute

Il 14 marzo è la Giornata mondiale del Sonno, che mette in luce un problema crescente in Italia: circa 1 italiano su 5 soffre di insonnia episodica, mentre il 6-7% ha insonnia cronica. I disturbi del sonno, come il sonnambulismo e il sonniloquio, complicano ulteriormente la situazione. Carolina Lombardi, esperta presso l’istituto Auxologico Italiano, sottolinea come molti si sveglino stanchi, a causa di stili di vita frenetici che riducono sia la quantità che la qualità del sonno. I fattori ambientali, come l’inquinamento luminoso e acustico, e l’uso prolungato di dispositivi elettronici la notte, contribuiscono a questo fenomeno.

La mancanza di sonno adeguato può portare a irritabilità, ansia e depressione, creando un circolo vizioso. Lombardi afferma che il nostro stile di vita ha ridotto il tempo dedicato al sonno, esponendo le persone a un rischio maggiore di sovrappeso, problemi cardiovascolari e una diminuzione delle capacità cognitive. Gli effetti negativi del sonno insufficiente colpiscono diverse fasce d’età in modi distinti: gli anziani soffrono di apnea notturna e insonnia, mentre i giovani affrontano soprattutto parasonnie e disturbi del ritmo circadiano.

Tra i consigli per migliorare la qualità del sonno, Lombardi raccomanda di evitare pensieri ansiogeni sul sonno, mantenere un’alimentazione sana, esporsi alla luce appropriata e praticare regolarmente attività fisica. La consapevolezza riguardo ai fattori perpetuanti è fondamentale per affrontare l’insonnia.