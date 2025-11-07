17.8 C
Salute

Insonnia cronica nelle donne: un problema da non trascurare

Solo due donne su cinque di 50 anni, che mostrano difficoltà nel dormire cinque notti a settimana da oltre sei anni, riconoscono di soffrire di insonnia cronica, un disturbo che influisce notevolmente sulla loro qualità di vita. Questo fenomeno è accentuato nelle donne affette da malattie neurologiche, psichiatriche o reumatologiche, in quanto l’insonnia aggrava i sintomi e rende più difficile la gestione della loro condizione di salute.

Una ricerca condotta da Elma Research per Onda ha coinvolto 122 donne con tali patologie e ha rivelato che il 75% di loro non ha mai ricevuto una diagnosi formale di insonnia cronica, nonostante il 57% riporti che il disturbo amplifica le preoccupazioni legate alla condizione principale e il 35% abbia difficoltà a seguire i trattamenti. Inoltre, in media, le pazienti aspettano due anni prima di chiedere aiuto a uno specialista.

Un’altra indagine su 200 donne italiane di età compresa tra 40 e 60 anni ha evidenziato che l’insonnia è un problema comune, ma poco riconosciuto. Solo due donne su cinque si rendono conto di soffrire di questa condizione. Gli effetti negativi comprendono problemi di salute mentale, difficoltà di concentrazione e relazioni influenzate.

Esperti sottolineano che l’insonnia cronica è una condizione seria che richiede diagnosi adeguate e interventi tempestivi. Il medico di medicina generale gioca un ruolo cruciale nel riconoscere i segni di questo disturbo e orientare le donne verso un trattamento efficace.

Infine, fattori biologici e sociali contribuiscono alla maggiore incidenza di insonnia tra le donne. Le fluttuazioni ormonali e la pressione derivante dalla gestione dei ruoli professionali e familiari possono aggravare il problema.

