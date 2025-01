Insonnia, causa ed effetto di depressione e ansia

Le ‘notti bianche’ affliggono milioni di persone, aggravate da disturbi psichiatrici come ansia e depressione. L’insonnia può essere sia causa che effetto di queste malattie, e in alcuni casi è possibile trattarle con un’unica terapia. La scelta di cambiare farmaco o aggiungere un antagonista, come il daridorexant che agisce sull’orexina, deve essere fatta con cautela.

La Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf) ha avviato la creazione del primo documento di consensus sull’insonnia, coinvolgendo specialisti nazionali e internazionali. Questo documento fornirà linee guida per la riduzione e modifica dei farmaci per l’insonnia, contribuendo alla pratica clinica.

L’insonnia è definita come l’insoddisfazione per la qualità o quantità del sonno ed è spesso segnalata da sintomi come sonnolenze e iperattività. Colpisce più di un terzo della popolazione mondiale, un dato che in Italia arriva al 20%. La co-morbilità tra insonnia e disturbi psichiatrici intensifica il disagio del paziente; l’insonnia non è solo un sintomo, ma può anche essere un fattore scatenante di altri disturbi.

Tecniche come la terapia cognitivo-comportamentale, modifiche dello stile di vita e interventi farmacologici sono efficaci nel migliorare la qualità del sonno e la prognosi dei disturbi mentali. È essenziale integrare il trattamento dell’insonnia nei piani terapeutici per migliorare il benessere complessivo dei pazienti con disturbi psichiatrici.

L’uso del daridorexant ha dimostrato di migliorare i sintomi di insonnia e d’ansia, aiutando a ridurre la dipendenza da farmaci sedativi. Tuttavia, la sospensione di questi farmaci deve essere graduale e accompagnata da terapie adeguate. Il nuovo documento di consenso fornirà indicazioni chiare per affrontare queste problematiche.