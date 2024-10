Insolito e selvaggio: dal Canada alle isole Figi

Dimentica il tradizionale dilemma tra mare e montagna! Con KIBO, le opzioni per personalizzare il proprio viaggio sono praticamente illimitate. Tra le proposte più originali c’è un itinerario ideale per gli amanti dell’avventura e della natura, che combina il meraviglioso paesaggio del Western Canada con la bellezza paradisiaca dell’isola di Matamanoa, nelle Fiji.

Il viaggio inizia con un fly & drive di sette notti, partendo da Calgary, nell’Alberta, verso Vancouver, una delle città più affascinanti e vivibili al mondo. Durante il tragitto, KIBO suggerisce soste in località che rappresentano l’anima autentica del Canada, come Banff, che è la porta per l’omonimo Parco Nazionale, celebre per i suoi straordinari tesori naturali, e Jasper, situata nel cuore delle Montagne Rocciose, famosa per i suoi incantevoli ghiacciai. La penultima tappa è Sun Peaks, un vivace centro turistico montano noto per il suo stile glam e i numerosi resort.

Dopo l’intensa settimana di esplorazione nel Nord America, il viaggio prosegue con cinque notti da sogno sull’isola di Matamanoa, dove gli ospiti soggiornano in un resort di lusso, immerso in un ambiente naturale idilliaco. Qui ci si può rilassare gustando una mezza pensione, rigenerandosi dopo il tour on the road. Questa esperienza unisce in un armonioso contrasto le meraviglie naturali del ghiacciaio canadese e le acque cristalline del Pacifico, il tutto in meno di quindici giorni.

Il costo del pacchetto, con volo dall’Italia, parte da 4950 euro a persona, un’occasione imperdibile per chi desidera esplorare la bellezza della natura in modi diversi.

Per ulteriori informazioni sulla proposta, è possibile contattare KIBO. I dettagli sono: Kibo, Piazza M. Libertà 31, 3900 Biella, con il sito web www.kibotours.com e l’email travel@kibotours.com. Questa combinazione di esperienze offre un’opportunità unica di scoprire e vivere emozioni indimenticabili tra montagne e mari tropicali.