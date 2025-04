Insinuazioni su Lorenzo Spolverato: “Di chi era protetto”

Nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha mostrato comportamenti sopra le righe, con frasi inappropriate e atti violenti, come pugni al muro e lanci di oggetti. Nonostante le ripetute richieste di squalifica da parte di molti telespettatori, la produzione ha scelto di non intervenire. Questo ha portato a delle insinuazioni sui social riguardo a un presunto favoritismo nei suoi confronti. A Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha chiesto a Helena Prestes se Lorenzo fosse “protetto” dal Grande Fratello; la concorrente ha risposto in modo scherzoso che sembrava essere protetto da una forza misteriosa, forse un “Grande Fratellino”.

Alfonso Signorini, direttore del reality, ha sempre avuto un rapporto diretto con Lorenzo, affermando che certi comportamenti aggressivi non erano piaciuti e che, se fosse stato per lui, avrebbe squalificato il concorrente. Tuttavia, ha sottolineato che la produzione ha deciso di offrirgli una seconda possibilità. Signorini ha anche riconosciuto che, in passato, altre persone erano state eliminate per motivi meno gravi. Ha insinuato che Lorenzo potesse rimanere per il suo contributo al programma, anche se lui personalmente non fosse d’accordo con questa decisione.

Inoltre, è emerso che Lorenzo non era l’unico a comportarsi in modo problematico, suggerendo che altri concorrenti avrebbero potuto essere in una situazione simile. Il Grande Fratello potrebbe aver temuto che la squalifica di Spolverato potesse avviare polemiche riguardanti comportamenti di altri partecipanti, portando a una sorta di “caccia alle streghe”.