Lorenzo Insigne annuncia il suo passaggio al Toronto FC a luglio. L’attaccante del Napoli, che a fine stagione si libera a parametro zero, si rivolge ai tifosi della squadra canadese in un video pubblicato sul profilo Twitter del Toronto FC. “Ciao, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto. Sono contento per questa nuova avventura. Volevo ringraziare la società”, dice Insigne, concludendo con un ”all for one”, “tutti per uno”, il motto del Toronto FC. Insigne ha firmato un contratto valido per 4 stagioni.

“Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club”, ha dichiarato il presidente del Toronto FC Bill Manning. “Lorenzo è un attaccante di livello mondiale, è nel pieno della sua carriera. È stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera di club con il Napoli. Lorenzo ha il talento per cambiare le partite. Gioca con gioia e passione e i nostri tifosi saranno entusiasti quando lo vedranno nella nostra squadra”, ha aggiunto.

“Non vediamo l’ora che Lorenzo si unisca a noi quest’estate”, ha dettp Bob Bradley, allenatore e direttore sportivo del Toronto FC. “La sua capacità di creare occasioni per sé e per i suoi compagni di squadra è speciale. Lo conosciamo danni anni, è anche un giocatore che lavora per la squadra. Lorenzo è il tipo di giocatore che la gente va a vedere, perché c’è sempre la possibilità che faccia qualcosa di indimenticabile”.