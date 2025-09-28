Inside Sales – Strumentazione di processo

Responsabilità:
- Gestire i clienti con il supporto della direzione commerciale.
- Supportare le figure commerciali di riferimento.
- Sviluppare opportunità di vendita e reperire nuovi clienti.
- Proporre nuovi prodotti e soluzioni ai clienti esistenti.
- Preparare e monitorare preventivi, garantendo la conversione in ordini.
- Aggiornare il listino prezzi.
- Interfacciarsi con le Case Madri dei brand rappresentati.
Requisiti:
- Esperienza pregressa nel ruolo di Tecnico Commerciale o simili.
- Specializzazione in strumentazione per il mercato Oil&Gas, Chimico, Petrolchimico ed Energia.
- Ottime capacità di comunicazione e relazione con i clienti.
- Attitudine al lavoro di squadra e gestione delle scadenze.
- Buona conoscenza di MS Office e preferibilmente esperienza su AS 400.
- Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.
Sede: Provincia di Varese.
Se sei interessato e ritieni di avere i requisiti richiesti, ti invitiamo a inviare il tuo curriculum.
