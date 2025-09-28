23.8 C
Inside Sales – Strumentazione di processo

Per nostra azienda cliente, distributrice in esclusiva in Italia di noti brand ad alto contenuto tecnologico (valvole, raccordi e regolatori di pressione) nel settore Oil&Gas, cerchiamo un Inside Sales.

Responsabilità:

  • Gestire i clienti con il supporto della direzione commerciale.
  • Supportare le figure commerciali di riferimento.
  • Sviluppare opportunità di vendita e reperire nuovi clienti.
  • Proporre nuovi prodotti e soluzioni ai clienti esistenti.
  • Preparare e monitorare preventivi, garantendo la conversione in ordini.
  • Aggiornare il listino prezzi.
  • Interfacciarsi con le Case Madri dei brand rappresentati.

Requisiti:

  • Esperienza pregressa nel ruolo di Tecnico Commerciale o simili.
  • Specializzazione in strumentazione per il mercato Oil&Gas, Chimico, Petrolchimico ed Energia.
  • Ottime capacità di comunicazione e relazione con i clienti.
  • Attitudine al lavoro di squadra e gestione delle scadenze.
  • Buona conoscenza di MS Office e preferibilmente esperienza su AS 400.
  • Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato.

Sede: Provincia di Varese.

Se sei interessato e ritieni di avere i requisiti richiesti, ti invitiamo a inviare il tuo curriculum.


