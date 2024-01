Un Pitbull e una capretta si incontrano per caso e diventano degli inseparabili compagni di gioco: in campo sono entrambi in ottima forma.

Felix e Cinnamon sono arrivati nel rifugio per animali “WakeGov Pet: Wake Country Animal Center” insieme. Entrambi avevano bisogno di un posto in cui sentirsi al sicuro. Da quanto le loro strade si sono incontrate sono divenuti inseparabili. Felix, spiegano i volontari della scrittura, è un vivace incornicio tra un Bulldog e un Pitbull che ha da subito preso a cuore la presenza di Cinnamon nella sua vita. I volontari sono commossi dal rapporto di fratellanza instauratosi tra i due animali.

Il Pitbull Felix e la capretta in campo: i 2 sono inseparabili e in ottima forma

Il Pitbull e la capretta sono stati accolti nel rifugio il 13 marzo scorso. Il rifugio è un posto adatto a salvaguardare il benessere e la salute di animali di diversa specie eppure questa sarebbe la prima volta che due esemplari così diversi mostrano un simile attaccamento. Felix è gioioso in presenza di Cinnamon e ama trascorrere il tempo al suo fianco. I volontari per festeggiare la loro amicizia hanno condiviso alcune delle loro immagini più belle finora scattate all’interno del rifugio.

Nelle fotografie pubblicate su Facebook da “WakeGov Pet” Felix e Cinnamon sono uno al fianco dell’altra all’interno di un piccolo campo da gioco in cui possono correre e giocare liberamente. La coppia non è ancora stata sottoposta all’eventualità di un’adozione. Eppure i volontari sperano di non doverli separare quando sarà arrivato il momento di pensare alla loro futura famiglia. Il loro sogno è quello di trovare, per entrambi, la stessa casa per sempre in cui continuare a prendersi cura uno dell’altro.

Oltre alla parentesi di gioco, piuttosto frequenti, Cinnamon e Felix amano condividere anche i loro momenti di relax e ristoro all’interno del rifugio. Quando tramonta il sole non ci c’è da sorprendersi se capita di osservarli nel mentre di un tenero abbraccio mentre dormono nella stessa cuccia.

L’amicizia di Felix e Cinnamon

Sembra sia dai tempi di Heidi e del suo fedele amico a quattro zampe che non si assiste a un simile affiatamento tra una capretta e un fido. La loro amicizia va oltre ogni diversità. Cinnamon e Felix potrebbero restare insieme tutta la vita senza annoiarsi neppure per un momento. I volontari sono orgogliosi della loro tenera amicizia e per questo desiderano elogiarla nelle loro pubblicazioni. Nonostante vi siano degli altri esempi di convivenza pacifica tra animali di diversa specie, anche gli utenti che osservano i loro momenti di quotidianità sembrano essere d’accordo sulla questione. Il loro legame è una rarità.

Il fatto di definire Felix e Cinnamon inseparabili non è soltanto un modo di dire, precisano i volontari. Infatti: quando Cinnamon nota che il suo amico si allontana da lui inizia a lamentarsi e a reclamare la sua presenza. I belati di Cinnamon fanno venire voglia ai volontari del rifugio nella Carolina del Nord di andare immediatamente a recuperare Felix, dovunque esso si trovi, per riunirlo alla sua migliore amica. Cosa che in realtà, sottolineano i volontari, avviene ogni volta e in maniera del tutto spontanea.