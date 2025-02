Inseguimento a Monte Compatri: Scontro tra volanti della polizia e auto, 4 feriti

Due volanti della polizia si sono scontrate con un’auto a noleggio a Monte Compatri, vicino Roma, dopo che la vettura, con a bordo due persone, ha ignorato un controllo. L’incidente ha avuto luogo il 24 febbraio intorno alle 16, quando la Citroën C3 ha eluso l’alt della pattuglia. Gli agenti hanno avviato un inseguimento e richiesto rinforzi, con l’arrivo di altre due volanti per chiudere la strada.

Entrambi i fuggitivi avevano precedenti penali. L’inseguimento ha avuto inizio in via Prenestina, dove si trovava il posto di controllo, e si è protratto fino a Valle Martella. La fuga si è conclusa con un incidente in cui sono rimaste coinvolte sia le volanti che la Citroën C3. Le circostanze esatte dell’incidente non sono chiare: potrebbe essere stata una manovra dei fuggitivi o un intervento delle volanti a causarlo.

In totale, quattro persone sono rimaste ferite: due fuggitivi e due poliziotti, uno dei quali ha subito lesioni più gravi, tanto da essere trasportato in codice rosso all’ospedale di Palestrina. L’altro poliziotto è stato portato negli ospedali di Tor Vergata e Frascati per accertamenti, con ferite meno gravi.

La situazione ha sollevato interrogativi sulle modalità dell’inseguimento e conseguenze legali per i fuggitivi, che dovranno affrontare le implicazioni della loro azione oltre alla necessità di cure mediche.