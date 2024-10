Insegue la preside e le dà un pugno in testa: denunciato un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dopo aver aggredito la preside di un istituto scolastico a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’incidente è avvenuto quando il giovane, infuriato per la decisione della dirigente di non riammetterlo a scuola dopo una sua rinuncia, ha inseguito la preside nel suo ufficio. Una volta all’interno, il ragazzo ha distrutto una sedia scaraventandola a terra e ha colpito la dirigente con un pugno alla tempia.

Dopo l’aggressione, la preside è riuscita a scappare e si è rinchiusa nell’ufficio del segretario, dove ha chiesto aiuto ai carabinieri. La situazione si è aggravata ulteriormente quando è giunta anche la madre del 17enne, che ha iniziato a inveire contro la dirigente. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno identificato il ragazzo e sua madre, i quali hanno dichiarato di aver avuto una discussione con la preside. La dirigente ha raccontato ai militari dell’aggressione subita.

A seguito dell’incidente, la preside è stata costretta a ricevere cure mediche, e i medici hanno emesso una prognosi di cinque giorni per le lesioni riportate. Il minore, responsabile dell’aggressione, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali. Questo episodio sottolinea un clima di crescente violenza e mancanza di rispetto nelle scuole, evidenziando la necessità di interventi per garantire la sicurezza dei dirigenti scolastici e degli studenti.