La scuola è iniziata senza di lui, che pure aveva continuato a fare lezione da un letto d’ospedale, ricoverato dopo aver contratto il Covid-19 ricevendo – per questo – la nomina di Cavaliere al merito dal presidente della Repubblica, Giorgio Mattarella.

Resta a casa, almeno per ora, Ambrogio Iacono, il professore di scienze che aveva fatto notizia per non essersi fermato neanche quando era stato ricoverato all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, insegnando ai suoi allievi attraverso un tablet.

Nei giorni scorsi il docente di scienze, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, Iacono aveva contattato la segreteria dell’istituto alberghiero dell’isola, il Vincenzo Telese, dove insegnava sino a qualche mese fa, per sapere se fosse arrivata la nomina ad insegnante di ruolo ricevendo risposta negativa.

“Deluso? Un pochino sì. – ammette – Certo, la nomina potrebbe arrivare presto e lo spero vivamente. Ma per ora mi spiace non continuare a seguire gli studenti con cui avevo stretto un bellissimo rapporto. Sono loro, gli studenti, i più penalizzati dalla precarietà. Quanto a me, lo sapevo e l’ho già sottolineato: questo non è un paese per docenti. Io sono un agronomo, ma ho sempre coltivato il sogno di insegnare: ho fatto il concorso nel 2000, per molti di noi sarebbe difficile vivere di sola scuola”.