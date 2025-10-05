19.7 C
Lavoro

Insegnante Privato di Greco Online a distanza – Flessibilità e opportunità

Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Insegnante Privato di Greco Online – Letuelezioni.it

Azienda: Letuelezioni

Descrizione lavoro:
Si cerca un insegnante privato di greco per fornire ripetizioni online, supportando gli studenti nel loro percorso di apprendimento. I candidati ideali devono avere una preparazione adeguata nella lingua greca e capacità di pianificare lezioni personalizzate. Tra i vantaggi offerti vi sono la flessibilità degli orari di lavoro e la possibilità di lavorare da casa. Questa posizione è ideale per chi desidera contribuire all’educazione linguistica in un ambiente digitale.

Località: Lazio

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 05:19:21 GMT

