Insegnante Privato di Greco Online a distanza – Flessibilità e opportunità

Titolo lavoro: Insegnante Privato di Greco Online – Letuelezioni.it



Azienda: Letuelezioni



Descrizione lavoro:

Si cerca un insegnante privato di greco per fornire ripetizioni online, supportando gli studenti nel loro percorso di apprendimento. I candidati ideali devono avere una preparazione adeguata nella lingua greca e capacità di pianificare lezioni personalizzate. Tra i vantaggi offerti vi sono la flessibilità degli orari di lavoro e la possibilità di lavorare da casa. Questa posizione è ideale per chi desidera contribuire all’educazione linguistica in un ambiente digitale.



Località: Lazio



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 05:19:21 GMT

