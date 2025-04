Insegnante per Lezioni Private e Lavoro da Remoto

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Insegnante per Lezioni Private / Smart Working



Azienda: Letuelezioni



Descrizione del lavoro: Come funziona Letuelezioni?Siamo alla ricerca di insegnanti privati appassionati di educazione, pronti atrasmettere con entusiasmo le proprie conoscenze. Ti riconosci in questadescrizione?Grazie a Letuelezioni, leader nel mercato delle lezioni private e dei lavori online,potrai iniziare a dare lezioni di oltre 350 materie e condividere le tue competenzecon i nostri studenti. Più di 4 milioni di studenti hanno già trovato il loro insegnante su Letuelezioni!Come candidarsiCrea un profilo su Letuelezioni, specificando le materie che desideri insegnare.

Sarai contattato dagli studenti sin dal primo giorno.Compiti

Prepara un programma specifico per aiutare l’apprendimento dello studente;

Comincia a dare lezioni provate da subito;

Serietà, puntualità e professionalità con gli studenti.

RequisitiCerchiamo persone con una solida conoscenza di qualsiasi argomento. Non richiediamoalcuna certificazione specifica o esperienza precedente. Perfetto per chi cerca un lavoroda casa o un’opportunità online per studenti.

Diploma di scuola superiore o titolo equipollente.

Motivazione e impegno.

Conoscenza della materia che desideri insegnare (non è richiesta

certificazione).Vantaggi

Entrare a far parte della più grande Community di insegnanti in Italia ed essere

contattato dai nostri studenti sin dal primo giorno.

Dare lezioni online o in presenza; lavoro da casa / Smart Working.

Lavoro flessibile al 100%. Gestisci i tuoi orari e stabilisci la tua tariffa.

Quanto posso guadagnare con Letuelezioni?15-25 € all’ora. Perfetto per chi cerca lavori online retribuiti o vuole arrotondarelavorando da casa.Zero CommissioniLetuelezioni è completamente gratuito. Gli insegnanti mantengono il 100% dei

guadagni senza commissioni.Nessuna Spesa

Nessuna spesa prevista per gli insegnanti. Solo eventuali costi personali come

connessione internet o materiale didattico.Tipo di lavoro: Part-time / Flessibile / Smart Working

Orario di lavoro: LiberoLetuelezioniLetuelezioni è una piattaforma educativa, leader in Italia, che mette in contatto insegnanti ed alunni. Offriamo l’opportunità di dare lezioni private, online o a domicilio, con strumenti pensati esclusivamente per lavorare in modo dinamico ed efficace con l’alunno.



Luogo: Bologna