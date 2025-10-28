Insegnante di Spagnolo per Scuola Secondaria a Roma: Unisciti a Noi!

Titolo lavoro: Insegnante di Spagnolo – Scuola Secondaria



Azienda: NTWK



Descrizione lavoro:

L’insegnante di lingua spagnola per la scuola secondaria è responsabile dello sviluppo e della gestione di programmi didattici personalizzati, mirati a soddisfare le esigenze degli studenti. Sono richieste competenze avanzate nella lingua spagnola, capacità di pianificazione e abilità comunicative. Inoltre, il candidato ideale deve possedere una laurea in lingue o un campo correlato, insieme a esperienza pregressa nell’insegnamento. Tra i vantaggi offerti si evidenziano opportunità di formazione continua, un ambiente di lavoro collaborativo e la possibilità di partecipare a progetti culturali.



Località: Alessandria



Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 00:19:14 GMT

