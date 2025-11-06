Insegnante di Medicina a Milano: Unisciti a un Team Innovativo

Titolo lavoro: Insegnante di Medicina



Azienda: UniProf



Descrizione lavoro:

La figura cercata dovrà insegnare una o più materie, supportando gli studenti nel loro percorso di apprendimento. È richiesta una buona conoscenza delle applicazioni informatiche di base, come Microsoft Office, Skype e Google. I guadagni sono variabili e dipendono dall’esperienza e dalle qualifiche del candidato. Ulteriori dettagli sui compensi e sui vantaggi offerti saranno forniti durante il processo di selezione.



Località: Roma



Data pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 22:33:41 GMT

