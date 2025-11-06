11.1 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Lavoro

Insegnante di Medicina a Milano: Unisciti a un Team Innovativo

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Insegnante di Medicina

Azienda: UniProf

Descrizione lavoro:
La figura cercata dovrà insegnare una o più materie, supportando gli studenti nel loro percorso di apprendimento. È richiesta una buona conoscenza delle applicazioni informatiche di base, come Microsoft Office, Skype e Google. I guadagni sono variabili e dipendono dall’esperienza e dalle qualifiche del candidato. Ulteriori dettagli sui compensi e sui vantaggi offerti saranno forniti durante il processo di selezione.

Località: Roma

Data pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 22:33:41 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Sinner sfida Alcaraz e Djokovic alle ATP Finals di Torino
Articolo successivo
Hoover H-WASH&DRY 550: Lavatrice Asciugatrice 8+5 kg, 16 Programmi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.