Insegnante di Matematica a Milano: Inizia la tua carriera con noi!

Titolo lavoro: Insegnante per Ripetizioni Matematica



Azienda: Letuelezioni



Descrizione lavoro:

Letuelezioni, il principale portale italiano per le lezioni private, è alla ricerca di un insegnante di matematica per offrire ripetizioni agli studenti. Le responsabilità includono la preparazione delle lezioni, la gestione delle difficoltà degli studenti e il monitoraggio dei progressi. Si richiedono competenze approfondite in matematica, esperienza nell’insegnamento e capacità di adattare il metodo didattico alle esigenze individuali. Tra i vantaggi, offriamo un ambiente flessibile, possibilità di lavorare da remoto e una rete di professionisti nel settore.



Località: Italia



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 01:26:19 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!