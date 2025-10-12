23.4 C
Insegnante di Matematica a Milano: Inizia la tua carriera con noi!

Titolo lavoro: Insegnante per Ripetizioni Matematica

Azienda: Letuelezioni

Descrizione lavoro:
Letuelezioni, il principale portale italiano per le lezioni private, è alla ricerca di un insegnante di matematica per offrire ripetizioni agli studenti. Le responsabilità includono la preparazione delle lezioni, la gestione delle difficoltà degli studenti e il monitoraggio dei progressi. Si richiedono competenze approfondite in matematica, esperienza nell’insegnamento e capacità di adattare il metodo didattico alle esigenze individuali. Tra i vantaggi, offriamo un ambiente flessibile, possibilità di lavorare da remoto e una rete di professionisti nel settore.

Località: Italia

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 01:26:19 GMT

