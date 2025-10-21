16.7 C
Roma
martedì – 21 Ottobre 2025
Lavoro

Insegnante di Italiano per Aziende a Milano: Scopri un lavoro stimolante e dinamico!

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Insegnante di Italiano per Aziende

Azienda: Letuelezioni

Descrizione lavoro:
Letuelezioni è alla ricerca di un insegnante di italiano, responsabile della preparazione di programmi personalizzati per gli studenti. I candidati ideali devono avere una solida conoscenza della lingua italiana e precedenti esperienze nell’insegnamento. È richiesta anche la capacità di adattare le lezioni alle esigenze e agli obiettivi individuali degli allievi. I vantaggi di questa posizione includono la flessibilità degli orari e l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante.

Località: Italia

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 01:12:32 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Yari Carrisi: La Nascita che Riaccende la Speranza per Al Bano e Romina
Articolo successivo
Il Futuro Incerto di Zelensky: Negoziati di Pace in Crisi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.