Insegnante di Italiano per Aziende a Milano: Scopri un lavoro stimolante e dinamico!

Titolo lavoro: Insegnante di Italiano per Aziende



Azienda: Letuelezioni



Descrizione lavoro:

Letuelezioni è alla ricerca di un insegnante di italiano, responsabile della preparazione di programmi personalizzati per gli studenti. I candidati ideali devono avere una solida conoscenza della lingua italiana e precedenti esperienze nell’insegnamento. È richiesta anche la capacità di adattare le lezioni alle esigenze e agli obiettivi individuali degli allievi. I vantaggi di questa posizione includono la flessibilità degli orari e l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante.



Località: Italia



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 01:12:32 GMT

