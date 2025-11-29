5 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Lavoro

Insegnante di Biologia a tempo parziale a Milano con possibilità di crescita professionale

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Posizione lavorativa: Insegnante per Lezioni di Biologia – Part Time

Azienda: Letuelezioni

Descrizione lavoro: Stiamo cercando un insegnante privato innovativo ed energico che si unisca al nostro eccellente team di tutor italiani…. Cerchiamo un insegnante qualificato che si unisca al nostro team di tutor professionisti che supportano i nostri studenti…

Località: Roma

Data pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 03:06:09 GMT


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Papa Leone XIV visita moschea Blu a Istanbul
Articolo successivo
Black Friday: 5 trucchi per non farsi ingannare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.