Insegnante Arrestato per Abusi su Studentesse a Civitavecchia

Un docente è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale su alcune studentesse. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, e riguarda in totale quattro insegnanti, di cui tre soggetti all’obbligo di dimora.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia di una studentessa di un istituto superiore di Civitavecchia, avvenuta a gennaio, che ha segnalato comportamenti molesti e atti sessuali da parte di un professore. Le sue affermazioni sono state confermate da altre sei allieve che hanno riferito esperienze simili.

Il docente, che si era anche proposto come istruttore di arti marziali, avrebbe palpeggiato una studentessa. Inoltre, durante le indagini, sono emerse informazioni su altri tre insegnanti, accusati di non aver agito mentre il collega compiva atti sessuali espliciti nei confronti di una studentessa durante una gita scolastica. Le prove raccolte sembrano indicare responsabilità gravi e reiterate, mettendo in luce un clima di omertà e abuso.

Fonte: www.adnkronos.com