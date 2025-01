Insegnante Arrestata per Abusi Sessuali su Minori a Castellammare: La Violenza Subita dai Genitori

Una docente di 40 anni è stata arrestata a Castellammare di Stabia con l’accusa di maltrattamenti e violenza sessuale. L’inchiesta è nata dopo la denuncia da parte dei genitori di alcuni studenti, che a novembre scorso avevano aggredito fisicamente l’insegnante e il padre di lei intervenuto in sua difesa. Secondo le indagini condotte dalla Procura di Torre Annunziata, la docente avrebbe intimidito gli alunni minacciandoli di farli bocciare, far incarcerare i loro genitori o mandarli in comunità, sostenendo di avere legami con le forze dell’ordine. Ciò era finalizzato a costringerli a frequentare degli incontri privati in una aula riservata e successivamente a unirsi a un gruppo che la professoressa aveva creato su Instagram, dove i contenuti degli scambi verbalizzati sarebbero stati di natura sessuale.

Ulteriori dettagli emersi dalle indagini hanno rivelato che sul telefono della docente erano stati trovati messaggi vocali inviati agli alunni e materiale pornografico che confermerebbe le accuse delle vittime. Gli studenti coinvolti, tutti minori di 14 anni, si erano confidedi con i genitori dopo che uno di loro era stato sospeso e avevano mostrato i messaggi scambiati via Instagram e WhatsApp.

L’aggressione avvenuta a novembre è stata un momento cruciale, in quanto ha spinto i genitori a presentare la denuncia e ha dato il via alle indagini. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata ha deciso di applicare la custodia cautelare in carcere, ritenendo questa misura necessaria per evitare il rischio di reiterazione dei reati. La docente è attualmente formalmente in servizio, ma il giudice ha ritenuto che gli arresti domiciliari non sarebbero stati sufficienti a inibire il suo accesso a internet.

L’insegnante è stata trasferita nel carcere femminile di Benevento, mentre le indagini continuano. L’episodio solleva seri interrogativi sulla sicurezza degli studenti e sul comportamento di alcuni educatori, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo per tutelare i minori da abusi di questo genere.